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Около 800 операций проводит Морозовская детская больница в неделю
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Около 800 операций проводит Морозовская детская больница в неделю 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Управа района Северное Бутово
Морозовская детская городская клиническая больница в неделю проводит 700-800 операций. Об этом сообщил журналистам руководитель хирургической службы Морозовской больницы Игорь Поддубный.
«В неделю проводится около 700-800 оперативных вмешательств. Общее количество операций — до 25 тыс. в год. Это самое большое количество в Москве и, наверное, даже в России», — сказал И. Поддубный.
По его словам, 95% операций проводится при помощи малоинвазивных методов лечения. «95% операций у детей выполняются с использованием малоинвазивных методов лечения. Это лапароскопические операции — то, что здесь проводится в подавляющем большинстве случаев при самых сложных видах патологии», — отметил И. Поддубный.
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