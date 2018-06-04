Около 800 операций проводит Морозовская детская больница в неделю

Морозовская детская городская клиническая больница в неделю проводит 700-800 операций. Об этом сообщил журналистам руководитель хирургической службы Морозовской больницы Игорь Поддубный.

«В неделю проводится около 700-800 оперативных вмешательств. Общее количество операций — до 25 тыс. в год. Это самое большое количество в Москве и, наверное, даже в России », — сказал И. Поддубный.

По его словам, 95% операций проводится при помощи малоинвазивных методов лечения. «95% операций у детей выполняются с использованием малоинвазивных методов лечения. Это лапароскопические операции — то, что здесь проводится в подавляющем большинстве случаев при самых сложных видах патологии», — отметил И. Поддубный.