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МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве
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МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Дождь и усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду ожидается в Москве во вторник, 5 июня, сообщает МЧС в Twitter.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромет, в течение дня 5 июня в городе Москве ожидается небольшой, местами умеренный дождь, усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду", — говорится в сообщении.
МЧС рекомендует москвичам и гостям столицы быть внимательными и осторожными.
Как сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос», во вторник жителей Московского региона ждет облачная погода с кратковременными дождями. Ветер будет северо-западным со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый.
Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромет в течении дня 05 июня в городе Москве ожидается небольшой, местами умеренный дождь, усиление ветра с порывами 13-18 м/с. Будьте внимательны и осторожны.
— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 5 июня 2018 г.
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