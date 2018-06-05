МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве

МОСКВА , 5 июн — РИА Новости . Дождь и усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду ожидается в Москве во вторник, 5 июня, сообщает МЧС в Twitter.

"Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромет, в течение дня 5 июня в городе Москве ожидается небольшой, местами умеренный дождь, усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду", — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует москвичам и гостям столицы быть внимательными и осторожными.

Как сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос», во вторник жителей Московского региона ждет облачная погода с кратковременными дождями. Ветер будет северо-западным со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый.

Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромет в течении дня 05 июня в городе Москве ожидается небольшой, местами умеренный дождь, усиление ветра с порывами 13-18 м/с. Будьте внимательны и осторожны.

— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 5 июня 2018 г.