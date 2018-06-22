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Кратковременный дождь, гроза и до 32 градусов жары ожидаются в Московском регионе
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Кратковременный дождь, гроза и до 32 градусов жары ожидаются в Московском регионе 

ТАСС 44 минуты назад
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Кратковременный дождь, гроза и до 32 градусов жары ожидаются в пятницу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
"Переменная облачность. Во второй половине дня на северо-западе области кратковременный дождь. Гроза ", — говорится в сообщении.
Днем в столице будет от 29 до 31 градуса. Ветер юго-западный, южный 5 — 10 метров в секунду, местами порывами до 12 — 17 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.
В ночь на субботу температура воздуха в Москве опустится до 18 — 20 градусов. Ветер южный, 5 — 10 метров в секунду.
В Подмосковье днем в пятницу ожидается 27 — 32 градуса, ночью — от 15 до 20 градусов тепла.
22 июня в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности из-за ожидающихся грозы и сильного ветра.
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