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До 32 градусов тепла, дождь, гроза ожидаются в Московском регионе
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До 32 градусов тепла, дождь, гроза ожидаются в Московском регионе 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Кратковременный дождь, гроза и до 32 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
"Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Гроза", — говорится в сообщении.
Днем в столице будет от 30 до 32 градусов. Ветер юго-восточный, южный, 5 — 10 метров в секунду с порывами при грозе до 12 — 17 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.
В Подмосковье днем в субботу ожидается 27 — 32 градуса, ночью — от 15 до 20 градусов тепла.
23 июня в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности из-за ожидающихся грозы и сильного ветра.
В ночь на воскресенье температура воздуха в Москве опустится до 18-20 градусов. Вероятность дождей и гроз сохранится. Ветер южный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15-20 м/с.
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