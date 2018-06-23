До 32 градусов тепла, дождь, гроза ожидаются в Московском регионе

МОСКВА , 23 июня. / ТАСС /. Кратковременный дождь, гроза и до 32 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Гроза", — говорится в сообщении.

Днем в столице будет от 30 до 32 градусов. Ветер юго-восточный, южный, 5 — 10 метров в секунду с порывами при грозе до 12 — 17 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Подмосковье днем в субботу ожидается 27 — 32 градуса, ночью — от 15 до 20 градусов тепла.

23 июня в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности из-за ожидающихся грозы и сильного ветра.

В ночь на воскресенье температура воздуха в Москве опустится до 18-20 градусов. Вероятность дождей и гроз сохранится. Ветер южный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15-20 м/с.