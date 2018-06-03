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Задымление произошло на стройплощадке в центре столицы
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Задымление произошло на стройплощадке в центре столицы 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Задымление произошло на строительной площадке на улице Тверская-Ямская в столице. Как рассказали порталу Москва 24 в пресс-службе столичного главка МЧС, на месте проведения работ произошло тление кабеля.
Информации о пострадавших не поступало.
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