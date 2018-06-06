Ещё
Сильный ветер, небольшой дождь и до 15 градусов тепла ожидаются в Московском регионе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сильный ветер, небольшой дождь и до 15 градусов тепла ожидаются в Московском регионе 

ТАСС 50 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сильный ветер, небольшой дождь и до 15 градусов тепла ожидаются в среду в московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве будет от 12 до 14 градусов тепла, «переменная облачность, местами небольшой дождь», говорится в сообщении.
Синоптики прогнозируют также северо-западный ветер 5-10 м/с, местами порывами до 15 м/с.
Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.
В ночь на 7 июня температура воздуха в столице опустится до 4-6 градусов, будет без осадков, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с.
В Подмосковье днем в среду — от 10 до 15 градусов тепла, ночью — от 1 до 6 градусов выше нуля.
6 июня в Московском регионе сохранится желтый уровень опасности из-за сильного ветра.
ТАСС: последние новости
МОЭК разъяснила принципы нововведения отключать и включать горячую воду с 16:00 в Москве Небензя и дипломаты стран-членов ООН прочитали стихи Пушкина по случаю Дня русского языка ЦППК намерена довести парк поездов к 2030 году до 550-600 единиц
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине461
Россия возрождает «проклятье» флота США172
«Остыньте, господа!»: РФ ответила на обвинения Швеции44
«Антонов» ответил на выпуск Ан-124 в России98
Звезда украинского Playboy стала проституткой в Москве106
Видео
00:52
«Уничтожая все живое»: Ответят ли США за смерти в Сирии
В мире
03:55
Меланию Трамп объявили пропавшей без вести
В мире
Основатель парка львов успокоил питомцев тапком
В мире
03:38
СБУ возбудила дело из-за «списка Бабченко»
В мире Украина
02:14
ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
Оружие Армия
01:38
«Ее не заставляли»: мэрия объяснила раздевание на ЕГЭ
Образование Общество
01:00
Росгвардия сняла видеоклип ко Дню рождения Пушкина
Армия
01:12
США обвинили РФ и Китай в желании «сломать» Запад
США Азия
01:21
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности
В мире Рынки
02:17
Украинский режиссер совершил самоубийство
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение