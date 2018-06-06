Сильный ветер, небольшой дождь и до 15 градусов тепла ожидаются в Московском регионе

МОСКВА , 6 июня. / ТАСС /. Сильный ветер, небольшой дождь и до 15 градусов тепла ожидаются в среду в московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве будет от 12 до 14 градусов тепла, «переменная облачность, местами небольшой дождь», говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют также северо-западный ветер 5-10 м/с, местами порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В ночь на 7 июня температура воздуха в столице опустится до 4-6 градусов, будет без осадков, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с.

Подмосковье днем в среду — от 10 до 15 градусов тепла, ночью — от 1 до 6 градусов выше нуля.

6 июня в Московском регионе сохранится желтый уровень опасности из-за сильного ветра.