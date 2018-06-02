В парках Москвы появятся читальни под открытым небом

В эти выходные столичные библиотеки открывают в парках летние читальни. В них можно будет не только провести время с любимыми книгами, но и послушать лекции, принять участие в мастер-классах, записаться в библиотеку и обменять старые книги из личной библиотеки на новые, сообщила пресс-служба Мосгорпарка.

Читальни будут работать до конца августа, каждый день можно будет прийти и почитать на свежем воздухе. А по выходным библиотеки планируют проводить мероприятия для детей и взрослых — с 12:00 или 14:00 до 18:00. Расписание занятий и мастер-классов можно узнать непосредственно в читальне или на сайте парка.

Девять парков приглашают посетить летние читальни: Измайловский парк, усадьба «Воронцово», парк «Фили», парк «Дубки», Бабушкинский парк, парки «Северное Тушино», «Красная Пресня», «Садовники», а также Таганский парк.

Сообщение В парках Москвы появятся читальни под открытым небом появились сначала на Москва Меняется.