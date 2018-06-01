Собянин рассказал о семье с 10 детьми

Сергей Собянин поделился историей многодетной семьи Ильяшенко

Сергей Собянин. В пятницу, 1 июня, в Кремле состоялась церемония вручения орденов «Родительская слава». Одними из обладателей почетной награды стали Филипп и Ирина Ильяшенко, историей семьи которых поделился мэр Москвы

— Познакомился с удивительной семьей Ильяшенко. Филипп и Ирина воспитывают в православных традициях десять детей, — рассказал мэр столицы на своей официальной странице в соцсети Twitter. Познакомился с удивительной семьей Ильяшенко. Филипп и Ирина воспитывают в православных традициях десять детей. Работают тоже с детьми: жена — воспитатель, а глава семьи — организатор православного лагеря "Богослово". Сегодня они получили Орден "Родительская слава" от Президента. pic.twitter.com/J1K1nWJIkE— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 июня 2018 г.

По его словам, работа супругов также связана с детьми. Так, Ирина служит воспитательницей, а Филипп — организатором православного лагеря «Богослово».

Сергей Собянин отметил, что в День защиты детей семью удостоили ордена «Родительская слава», который ранее получали родители Филиппа — отец Александр и матушка Мария Ильяшенко.

Они воспитали 12 детей, которые по их примеру также создали многодетные семьи. Мэр столицы пожелал их внукам продолжать славные семейные традиции.