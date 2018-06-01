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Собянин рассказал о семье с 10 детьми
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Сергей Собянин поделился историей многодетной семьи Ильяшенко 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В пятницу, 1 июня, в Кремле состоялась церемония вручения орденов «Родительская слава». Одними из обладателей почетной награды стали Филипп и Ирина Ильяшенко, историей семьи которых поделился мэр Москвы Сергей Собянин.
— Познакомился с удивительной семьей Ильяшенко. Филипп и Ирина воспитывают в православных традициях десять детей, — рассказал мэр столицы на своей официальной странице в соцсети Twitter.
По его словам, работа супругов также связана с детьми. Так, Ирина служит воспитательницей, а Филипп — организатором православного лагеря «Богослово».
Сергей Собянин отметил, что в День защиты детей семью удостоили ордена «Родительская слава», который ранее получали родители Филиппа — отец Александр и матушка Мария Ильяшенко.
Они воспитали 12 детей, которые по их примеру также создали многодетные семьи. Мэр столицы пожелал их внукам продолжать славные семейные традиции.
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