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Метро в Каракасе стало бесплатным из-за нехватки бумаги
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Метро в Каракасе стало бесплатным из-за нехватки бумаги 

Российская Газета 1 час назад
В столице Венесуэлы метро стало бесплатным. Это связано с отсутствием бумаги для изготовления билетов.
Сотрудники 53 станций получили распоряжение открыть турникеты для всех желающих. Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters, используемое для производства проездных документов сырье Венесуэла закупает за границей.
Однако из-за экономического кризиса и нехватки денег правительство уже больше года не выделяло средства на импорт соответствующих материалов. Добавим, что ежедневно метрополитен Каракаса перевозит более двух миллионов человек.
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