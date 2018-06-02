Метро в Каракасе стало бесплатным из-за нехватки бумаги

В столице Венесуэлы метро стало бесплатным. Это связано с отсутствием бумаги для изготовления билетов.

Сотрудники 53 станций получили распоряжение открыть турникеты для всех желающих. Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters , используемое для производства проездных документов сырье Венесуэла закупает за границей.

Однако из-за экономического кризиса и нехватки денег правительство уже больше года не выделяло средства на импорт соответствующих материалов. Добавим, что ежедневно метрополитен Каракаса перевозит более двух миллионов человек.