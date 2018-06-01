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Восточный вестибюль станции метро «Белорусская» будет закрыт 2 и 3 июня
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Восточный вестибюль станции метро «Белорусская» будет закрыт 2 и 3 июня 

Москва меняется 24 минуты назад
Фото: Москва меняется
Восточный вестибюль станции «Белорусская» Кольцевой линии Московского метрополитена будет закрыт 2 и 3 июня из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.
«Для проведения ремонта в переходе станции «Белорусская» Кольцевой линии в выходные, 2 и 3 июня, будет закрыт ее восточный вестибюль (выход к ул. Бутырский Вал). Для входа в метро и выхода в город будет открыт западный вестибюль станции «Белорусская» (выход к ул. Грузинский Вал)», — следует из сообщения.
Уточняется, что восточный вестибюль возобновит работу в обычном режиме в 5:00 в понедельник, 4 июня.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Восточный вестибюль станции метро «Белорусская» будет закрыт 2 и 3 июня появились сначала на Москва Меняется.
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