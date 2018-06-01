Восточный вестибюль станции метро «Белорусская» будет закрыт 2 и 3 июня

Восточный вестибюль станции «Белорусская» Кольцевой линии Московского метрополитена будет закрыт 2 и 3 июня из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

«Для проведения ремонта в переходе станции «Белорусская» Кольцевой линии в выходные, 2 и 3 июня, будет закрыт ее восточный вестибюль (выход к ул. Бутырский Вал). Для входа в метро и выхода в город будет открыт западный вестибюль станции «Белорусская» (выход к ул. Грузинский Вал)», — следует из сообщения.

Уточняется, что восточный вестибюль возобновит работу в обычном режиме в 5:00 в понедельник, 4 июня.

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