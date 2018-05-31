Восточный вестибюль станции «Белорусская» Кольцевой линии метро будет закрыт 2-3 июня

Восточный вестибюль станции «Белорусская» Кольцевой линии Московского метрополитена будет закрыт 2 и 3 июня 2018 г. из-за проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба столичной подземки.

«Для проведения ремонта в переходе станции «Белорусская» Кольцевой линии в выходные, 2 и 3 июня, будет закрыт ее восточный вестибюль (выход к ул. Бутырский Вал). Для входа в метро и выхода в город будет открыт западный вестибюль станции «Белорусская» (выход к ул. Грузинский Вал)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что восточный вестибюль возобновит работу в обычном режиме в 5:00 в понедельник, 4 июня.

«Переход и два лестничных схода будут полностью закрыты для того, чтобы провести ремонт в максимально сжатые сроки. Для проведения работ специально выбраны выходные дни, когда пассажиропоток станции минимален. На время закрытия вестибюля и перехода «Белорусской» Кольцевой линии сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров будут помогать пассажирам выбрать оптимальный маршрут», — заключили в пресс-службе.