Московские поезда нового поколения покоряют столицу Азербайджана 

На днях московские производители вагонов нового поколения передали в Баку на тестирование несколько составов. Жители столицы России уже наслаждаются комфортом в таких поездах. Их назвали в честь столицы — «Москва».
Что это за поезд?
— Вагоны нового поколения выпускает мытищинский завод с 2017 года;
— Для заграничного метрополитена вагоны покрасили в яркий баклажановый цвет — фирменный цвет транспорта в столице Азербайджана;
— Вагоны специально адаптировали для информационной системы Баку;
— Название вагонов «Москва» выбрали жители столицы России 6 июля 2016 года голосованием на проекте «Активный гражданин.