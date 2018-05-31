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Московские поезда нового поколения покоряют столицу Азербайджана
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Московские поезда нового поколения покоряют столицу Азербайджана 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На днях московские производители вагонов нового поколения передали в Баку на тестирование несколько составов. Жители столицы России уже наслаждаются комфортом в таких поездах. Их назвали в честь столицы — «Москва».
Что это за поезд?
— Вагоны нового поколения выпускает мытищинский завод с 2017 года;
— Для заграничного метрополитена вагоны покрасили в яркий баклажановый цвет — фирменный цвет транспорта в столице Азербайджана;
— Вагоны специально адаптировали для информационной системы Баку;
— Название вагонов «Москва» выбрали жители столицы России 6 июля 2016 года голосованием на проекте «Активный гражданин.
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