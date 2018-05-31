Московские поезда нового поколения покоряют столицу Азербайджана

На днях московские производители вагонов нового поколения передали в Баку на тестирование несколько составов. Жители столицы России уже наслаждаются комфортом в таких поездах. Их назвали в честь столицы — «Москва».

Что это за поезд?

— Вагоны нового поколения выпускает мытищинский завод с 2017 года;

— Для заграничного метрополитена вагоны покрасили в яркий баклажановый цвет — фирменный цвет транспорта в столице Азербайджана

— Вагоны специально адаптировали для информационной системы Баку;

— Название вагонов «Москва» выбрали жители столицы России 6 июля 2016 года голосованием на проекте «Активный гражданин.