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В усадьбе «Воронцово» заработает летняя читальня
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В усадьбе «Воронцово» заработает летняя читальня 

Коньково 31 мая 2018
Фото: Коньково
Теперь каждую субботу и воскресенье на протяжении всего лета библиотеки ЮЗАО проводят интересные мероприятия в летней читальне в Воронцовском парке. Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Мосгорпарка, 2 июня летние читальни начнут работать в 9 столичных зонах отдыха.
Также читальни заработают в Измайловском парке, парках „Фили“ и „Дубки“, Бабушкинском парке, а также в парках „Северное Тушино“, „Красная Пресня“, „Садовники“ и Таганском парке. Творческие программы там будут проходить с 12:00 или 14:00 до 18:00.
»Московские библиотеки в эти выходные открывают в парках летние читальни, в которых можно не только провести время с любимыми книгами, но и послушать лекции, принять участие в мастер-классах, записаться в библиотеку и обменять старые книги из личной библиотеки на новые. Читальни будут работать до конца августа, каждый день можно будет прийти и почитать на свежем воздухе. А по выходным и праздничным дням библиотеки будут проводить мероприятия для детей и взрослых», — сообщили в пресс-службе.
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