Ещё
Сильный ветер не повлиял на работу столичных аэропортов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет

Сильный ветер не повлиял на работу столичных аэропортов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Сильный ветер не повлиял на работу столичных аэропортов, сообщил Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ГК ОрВД) Николай Ивашов.
«В московских аэропортах за последние сутки по указанной причине (сильный ветер — прим. Агентства «Москва») задержек вылетов воздушных судов или уходов их на запасные аэродромы не зафиксировано», — сказал собеседник агентства.
Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
Агентство «Москва»: последние новости
Найденный более 20 лет назад в Москве старинный кувшин оказался средневековым самогонным аппаратом Портрет кота Матроскина украсит Останкинскую телебашню в День защиты детей Летние читальни заработают в девяти московских парках 2 июня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Паспорта 1,5 млн россиян стали недействительными103
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет42
Россию хотят исключить из еще одного союза217
Богачам из России «дали по рукам» в Лондоне115
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству187
Видео
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
08:19
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет
Личный счет Общество
02:25
Пугачева задумалась о госпитализации
Шоу-бизнес
00:23
Фестиваль «Красная площадь» открылся в столице
Новости Москвы Общество
02:47
Россия отказалась вмешиваться в переговоры КНДР и США
Политика В мире
00:50
ФСБ показала арсенал оружейных баронов
Происшествия
01:29
Китай испытал эскадру дронов
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение