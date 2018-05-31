Сильный ветер не повлиял на работу столичных аэропортов, сообщил Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ГК ОрВД) Николай Ивашов.
«В московских аэропортах за последние сутки по указанной причине (сильный ветер — прим. Агентства «Москва») задержек вылетов воздушных судов или уходов их на запасные аэродромы не зафиксировано», — сказал собеседник агентства.
Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.