Фестиваль «Красная площадь» открылся в столице

Книжный фестиваль «Красная площадь» открылся в Москве

В столице он проходит уже в четвертый раз.

Всех желающих ждут встречи с писателями и поэтами, открытые чтения. Издательства презентуют новые книги. Свои постановки и программы готовят лучшие театры страны и музыкальные коллективы.

В первый день фестиваля для посетителей на главной сцене выступает Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова , а вечером там состоится выступление актеров Московского художественного театра имени Чехова.

Организаторы подготовили и специальную детскую программу. Юных книгоманов ждут образовательные интерактивы, мастер-классы и викторины.

В рамках фестиваля также отпразднуют юбилеи писателей, чьи круглые даты пришлись на 2018 год. В их числе — Тургенев, Солженицын, Горький, Драгунский и другие авторы.

Ранее сообщалось, что в 2018 году даты фестиваля пришлось перенести из-за подготовки к чемпионату мира по футболу.

В этом году главный литературный праздник страны пройдет с 31 мая по 3 июня на Красной площади, а закрытие пройдет 6 июня на Пушкинской площади в день рождения Александра Пушкина.