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Фестиваль «Красная площадь» открылся в столице
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Книжный фестиваль «Красная площадь» открылся в Москве 

Москва24 2 часа назад
В столице он проходит уже в четвертый раз.
Как сообщает телеканал Москва 24, гостей ожидает более 500 мероприятий. Литературный праздник будет длится четыре дня. Всего на фестивале представлены около 50 регионов России, среди которых Ставропольский и Камчатский край, Крым и Сахалинская область.
Всех желающих ждут встречи с писателями и поэтами, открытые чтения. Издательства презентуют новые книги. Свои постановки и программы готовят лучшие театры страны и музыкальные коллективы.
В первый день фестиваля для посетителей на главной сцене выступает Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова, а вечером там состоится выступление актеров Московского художественного театра имени Чехова.
Организаторы подготовили и специальную детскую программу. Юных книгоманов ждут образовательные интерактивы, мастер-классы и викторины.
В рамках фестиваля также отпразднуют юбилеи писателей, чьи круглые даты пришлись на 2018 год. В их числе — Тургенев, Солженицын, Горький, Драгунский и другие авторы.
Ранее сообщалось, что в 2018 году даты фестиваля пришлось перенести из-за подготовки к чемпионату мира по футболу.
В этом году главный литературный праздник страны пройдет с 31 мая по 3 июня на Красной площади, а закрытие пройдет 6 июня на Пушкинской площади в день рождения Александра Пушкина.
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