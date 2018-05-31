Систему «Электронный нос» будут развивать в Москве

Москве продолжат развивать системы идентификации источников неприятного запаха с помощью датчиков «Электронный нос». Этим займутся специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды, сообщает Агентство «Москва»

Как рассказала заместитель руководителя департамента Евгения Семутникова , также в ведомстве будут работать над управлением качеством озелененных территорий в городе.

Еще одно направление связано с развитием датчиков, которые позволяют измерять шум в Москве.

Экологические проблемы мегаполиса обсуждали на V заседании Московско-Финляндской рабочей группы между правительством Москвы и министерством занятости и экономического развития Финляндии в рамках Российско-Финляндской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Финская делегация также планирует посетить Московский городской университет управления правительства Москвы.