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Систему «Электронный нос» будут развивать в Москве
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Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет

Систему «Электронный нос» будут развивать в Москве 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
В Москве продолжат развивать системы идентификации источников неприятного запаха с помощью датчиков «Электронный нос». Этим займутся специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды, сообщает Агентство «Москва».
Как рассказала заместитель руководителя департамента Евгения Семутникова, также в ведомстве будут работать над управлением качеством озелененных территорий в городе.
Еще одно направление связано с развитием датчиков, которые позволяют измерять шум в Москве.
Экологические проблемы мегаполиса обсуждали на V заседании Московско-Финляндской рабочей группы между правительством Москвы и министерством занятости и экономического развития Финляндии в рамках Российско-Финляндской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Финская делегация также планирует посетить Московский городской университет управления правительства Москвы.
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