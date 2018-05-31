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Археологи раскрыли тайну старой находки
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Московские археологи обнаружили средневековый самогонный аппарат 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Столичные археологи во время раскопок, которые проходили более 20 лет назад обнаружили медный сосуд XVII века, предназначение которого было установлено только сегодня. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Эта история берет свое начало в 1996 г. Тогда в северной части атриума Гостиного двора обнаружили один из самых больших и ценных кладов города. Медный и глиняный кувшины были доверху наполнены монетами русской и европейской чеканки. Всего их было больше 95 тыс. — настоящая сенсация в московской археологии. Вместе с монетами спрятали и серебряные сосуды. Только на днях удалось установить, что медный кувшин — часть древнего самогонного аппарата. Он схож с частью аппарата, найденной в 2014 г. в сибирском городе Мангазее», — говорится в сообщении.
Отмечается, что находка выставлена в Музее археологии Москвы на Манежной площади.
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