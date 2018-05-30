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Травмы четырех пострадавших в Москве не связаны со стихией, заявил Собянин
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Травмы четырех пострадавших в Москве не связаны со стихией, заявил Собянин 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Во время сильного ветра в Москве пострадали шесть человек, травмы четырех из них не связаны со стихией, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее Гидрометцентр сообщил, что в среду в Москве и в Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. МЧС РФ по Москве сообщило, что ветер в столице усилится до 20 метров в секунду. Жителям рекомендовали при сильном ветре, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
"Во время сильного ветра в Москве в больницы поступило шесть человек. По предварительным данным, у четырех травмы не связаны с природной стихией. Но не важно, от чего пострадали люди, им оказывается вся необходимая помощь", — написал Собянин на своей странице в Twitter.
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