Травмы четырех пострадавших в Москве не связаны со стихией, заявил Собянин

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в среду в Москве и в Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. МЧС РФ по Москве сообщило, что ветер в столице усилится до 20 метров в секунду. Жителям рекомендовали при сильном ветре, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

"Во время сильного ветра в Москве в больницы поступило шесть человек. По предварительным данным, у четырех травмы не связаны с природной стихией. Но не важно, от чего пострадали люди, им оказывается вся необходимая помощь", — написал Собянин на своей странице в Twitter.