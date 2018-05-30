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Московский зоопарк закрылся из-за непогоды
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Московский зоопарк закрылся из-за штормового предупреждения 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Московский зоопарк объявил технический день и закрылся из-за штормового предупреждения, сообщили в Московском зоопарке в среду.
Ранее МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы с сохранением до вечера. Ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Как сообщил РИА Новости руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, шесть человек, среди них двое детей, обратились в среду за медицинской помощью из-за сильного ветра в Москве, жизни пострадавших вне опасности.
"Во избежание непредвиденных ситуаций, связанных с погодой, а также какого бы то ни было риска для жизни посетителей, руководством было принято решение закрыть Московский зоопарк и объявить технический день. С 14.00 началась эвакуация посетителей с территории. Приносим вам свои искренние извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте зоопарка.
Уточняется, что 31 мая зоопарк будет работать в штатном режиме.
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