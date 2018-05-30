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Шесть человек пострадали из-за сильного ветра в столице
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Шесть человек пострадали из-за сильного ветра в столице 

Москва24 57 минут назад
Фото: Москва24
Шесть человек пострадали из-за сильного ветра в столице 30 мая, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
"Из-за сильного ветра в Москве за медицинской помощью обратились шесть человек, среди них двое детей. Все они в состоянии средней степени тяжести сразу доставлены в медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения Москвы", — цитирует чиновника Агентство «Москва».
Врачи диагностируют раненных, уточняя их состояние. Жизни госпитализированных ничто не угрожает, а медпомощь оказывается им в полном объеме, подчеркнул глава Депздрава.
Ранее спасатели и синоптики предупредили москвичей о том, что в столице ожидается усиление ветра до 15–20 метров в секунду. Опасность сохранится до вечера 30 мая. На четверг также объявлено предупреждение о потенциально опасной погоде из-за сильного ветра.
Отмечалось также, что в столице организовано дежурство около 1,5 тысячи спасателей и пожарных, а также 480 единиц техники.
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