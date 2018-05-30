Ливень в Париже затопил улицы и станции метро

Проливной дождь, прошедший в Париже в ночь на 30 мая, затопил улицы и несколько станций метро, сообщает Lokal.

Так, поезда без остановок минуют станции «Журден» и «Кремлен-Бисетр», расположенные соответственно на линиях 11 и 7.

Также из-за наводнения прервалась работа первой линии парижской подземки, там до сих пор идут восстановительные работы.

По данным местных СМИ, из-за непогоды были эвакуировали 450 человек из коммуны Шатне-Малабри на юго-западе города.

Напомним, сильное наводнение произошло в Париже в начале 2018 года. Уровень воды в Сене поднялся до критической отметки, проводились масштабные эвакуации людей из пострадавших районов. Стихия фактически парализовала общественный транспорт, закрылись многие школы и музеи.

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