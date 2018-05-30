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В Москве при падении деревьев из-за сильного ветра пострадали шесть человек
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В Москве при падении деревьев из-за сильного ветра пострадали шесть человек 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Двое детей и четверо взрослых пострадали, по предварительным данным, при падении деревьев из-за сильного ветра в разных районах Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
Ранее сообщалось о падении шести деревьев, в том числе одного на провода контактной сети трамвайной линии по адресу: набережная Академика Туполева, дом 3. Движение трамваев из-за ЧП было приостановлено.
"Предварительно, пострадали шесть человек, двое из них дети", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что количество рухнувших деревьев в разных районах Москвы увеличилось до семи.
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