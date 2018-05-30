Ещё
Москвичам посоветовали отложить поездки по городу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Задержан помощник Лукашенко
Задержан помощник Лукашенко

Москвичам посоветовали отложить поездки по городу из-за ухудшения погоды 

Газета.Ru 1 час назад
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовали жителям столицы не парковать автомобили вблизи рекламных щитов и деревьев из-за сильного ветра. Об этом сообщается в твиттере организации.
Как отмечается, в ближайшие часы в Москве ожидается сильный ветер.
"По возможности отложите поездки по городу, а в случае крайней необходимости — пользуйтесь общественным транспортом", — говорится в заявлении.
Кроме того, в ЦОДД напомнили, что транспортные средства не следует парковать рядом с деревьями, шаткими конструкциями и рекламными щитами.
Ранее сообщалось, что в городе объявили желтый уровень погодной опасности на 30 мая.
Газета.Ru: последние новости
Атмосферное давление в Москве побило очередной рекорд На западе Москвы перекроют две улицы из-за реконструкции метро Мэр Москвы сравнил отношения города и бизнеса с брачным контрактом
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие доходы Михалкова поразили народ345
Пока вы спали: Переворот в Черногории оплатили рублями96
Украинский министр потребовал «сжечь Москву»86
«Нафтогаз» начал взыскание долга с «Газпрома»24
Россиян оставят без популярного сервиса доставки еды5
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:19
Москвичам посоветовали отложить поездки по городу
Новости Москвы Погода
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Происшествия
04:37
Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети
Интернет Общество
03:54
МЧС выступило с обращением к москвичам
Погода Новости Москвы
Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника
Оружие
30:32
«Убийство Бабченко раскрыто за 10 минут»
Украина В мире
00:48
Россиян оставят без популярного сервиса доставки еды
Компании
03:19
Киркоров публично обратился к полиции
Шоу-бизнес
01:05
Дикие доходы Михалкова поразили народ
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение