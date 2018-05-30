В столице может появиться новый вокзал

Собянин рассказал о планах построить новый ж/д вокзал в Москве

Мэр отметил, что через год-два на Рязанском проспекте откроют две станции метро с общим названием "Нижегородская". Первая отойдет к Кожуховской линии, вторая — к Большой кольцевой.

"Здесь же можно будет перейти и на МЦК. Платформу Карачарово передвинут поближе к станциям метро и соединят удобным переходом", — рассказал градоначальник.

По словам мэра строящийся ТПУ может стать крупнейшим в Москве, поскольку объединит четыре линии метро, поезда МЦК и пригородного сообщения.

"Когда РЖД завершит строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань, вполне возможно, что поезда будут останавливаться и на Карачарово. В Москве появится еще один вокзал", — добавил Собянин.

ТПУ "Рязанская" расположат на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей и путями МЦК. В составе ТПУ также возведут торговый центр и комплекс с апартаментами и офисами.

По предварительным оценкам, после открытия всех запланированных объектов ТПУ "Рязанская" будет ежедневно принимать около 400 тысяч пассажиров.

14 мая мэр осмотрел ход строительства станции метро "Нижегородская".