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В столице может появиться новый вокзал
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Собянин рассказал о планах построить новый ж/д вокзал в Москве 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Новый железнодорожный вокзал может появиться в будущем в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на Рязанском проспекте. Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" рассказал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что через год-два на Рязанском проспекте откроют две станции метро с общим названием "Нижегородская". Первая отойдет к Кожуховской линии, вторая — к Большой кольцевой.
"Здесь же можно будет перейти и на МЦК. Платформу Карачарово передвинут поближе к станциям метро и соединят удобным переходом", — рассказал градоначальник.
По словам мэра строящийся ТПУ может стать крупнейшим в Москве, поскольку объединит четыре линии метро, поезда МЦК и пригородного сообщения.
"Когда РЖД завершит строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань, вполне возможно, что поезда будут останавливаться и на Карачарово. В Москве появится еще один вокзал", — добавил Собянин.
ТПУ "Рязанская" расположат на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей и путями МЦК. В составе ТПУ также возведут торговый центр и комплекс с апартаментами и офисами.
По предварительным оценкам, после открытия всех запланированных объектов ТПУ "Рязанская" будет ежедневно принимать около 400 тысяч пассажиров.
14 мая мэр осмотрел ход строительства станции метро "Нижегородская".
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