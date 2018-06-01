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Метро в Венесуэле стало бесплатным из-за отсутствия бумаги
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Метро в Венесуэле стало бесплатным из-за отсутствия бумаги 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: Lenta.ru
В столице Венесуэлы Каракасе проезд на метро стал бесплатным из-за отсутствия в стране бумаги для изготовления проездных билетов. Об этом сообщает Reuters.
Власти обязали 53 станции столичного метрополитена открыть турникеты и пропускать пассажиров без билетов. Как пишет агентство, ежедневно подземкой в Каракасе пользуются более двух миллионов человек.
Такая мера связана с прекращением поставки в страну сырья для производства оборудования метро, в том числе бумаги для изготовления билетов. «Ездят бесплатно, потому что билеты не из чего делать», — сообщил один из сотрудников метрополитена.
Власти страны и управление метрополитеном Каракаса официально ситуацию не прокомментировали.
Венесуэла находится в условиях жесткого экономического кризиса и вынуждена экономить на расходах, в том числе на транспортную систему.
В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении финансовых санкций против Венесуэлы. Документ запрещает сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, которые выпускает правительство Венесуэлы и госкомпания PDVSA.
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