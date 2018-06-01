В Москве откроется более 100 зон отдыха у воды

Более 100 зон отдыха у воды, в том числе 11 с купанием, открываются в Москве с 1 июня, сообщил руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев в ходе заседания президиума правительства города в минувший вторник.

Резкое похолодание пришло в Москву в четверг. Температура воздуха опустилась до 13 градусов тепла. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в пятницу, 1 июня, в Москве из-за заморозков. В среду МЧС предупредило об усилении ветра в Москве до 15-20 метров в секунду.

"По традиции 1 июня для москвичей откроются места отдыха у воды. Летом 2018 года с 1 июня по 1 сентября, ежедневно с 9.00 до 21.00, для всех желающих будут открыты 118 зон отдыха у воды, в том числе 11 зон с купанием, 45 зон без купания и 62 места массового отдыха около водоемов", — сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Отмечается, что к летнему сезону 2018 года завершилось благоустройство трех зон отдыха у воды — Большого городского пруда в Зеленограде, пруда на улице Красных Зорь в Кунцево и пляжа "Левобережный".

"На реконструкции находится еще семь зон отдыха — пляжный комплекс "Бич клаб", пруды №3-6 на ВДНХ, Большой Очаковский пруд, Удальцовские пруды, Центральный пруд, Черневские пруды, Черневский пруд на реке Цыганке", — говорится в сообщении.

При этом открытые летние бассейны будут работать в городских парках "Сокольники", "Фили", "Северное Тушино" и в "Лужниках". Также в этом году в Измайловском парке планируется открыть детский бассейн, отмечается в сообщении.

Кроме того, в местах отдыха организуют творческие мастерские для детей, танцплощадки, фитнес-тренировки, курсы йоги, иностранных языков. Всего запланировано порядка 19 тысяч различных мероприятий и 245 регулярных занятий. Также оборудованы детские и спортивные площадки, поля для игры в мини-футбол, площадки для пляжного волейбола, водные аттракционы, пункты проката лодок, катамаранов, велосипедов, отмечает пресс-служба.

Безопасность зон отдыха будут обеспечивать 60 общественных спасательных постов, на дежурство выйдут 310 профессиональных спасателей — сотрудников ГУМЧС России и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, тысяча общественных спасателей.