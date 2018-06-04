Ещё
Столичные гостиницы приготовились к наплыву туристов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 1,5 тысячи московских гостиниц готовы принять гостей ЧМ-2018 

РИА Новости 4 июня 2018
Фото: РИА Новости
Почти 1,5 тысячи гостиниц в Москве прошли классификацию и готовы принять гостей чемпионата мира по футболу и туристов, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Тысяча четыреста пятьдесят три гостиницы в Москве готовы принимать постояльцев. Все гостиницы, принимающие туристов и гостей чемпионата, прошли классификацию и подтвердили качество обслуживания. Ранее количество классифицированных гостиниц составляло 1323 объекта, теперь к ним добавились еще 130", — говорится в сообщении.
Как рассказал порталу руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, прохождение классификации для гостиниц городов-организаторов чемпионата мира по футболу является обязательной процедурой, начиная с 1 января 2017 года. Работать легально могут только классифицированные отели.
"Всего мы ожидаем приезда порядка 800 тысяч-одного миллиона болельщиков, из которых около 400 тысяч — иностранцы. Помимо любителей футбола, в столицу в эти дни будут приезжать и простые туристы. Классификация нужна, чтобы оценить комфортность каждого отеля по единым федеральным критериям. Гостиницы Москвы сегодня предоставляют достоверную информацию о качестве сервиса и перечне оказываемых услуг", — отметил Гуляев.
Он добавил, что Москомспорт постоянно следит за деятельностью гостиниц, не позволяя им приписывать себе лишние звезды.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Последние новости
Трамп на G7 объяснил, почему Крым российский Спала с глаз пелена: ЧМ заставил Америку взглянуть на Россию по-новому Испытатель космической техники развеяла мифы о полете Терешковой
Комментарии  Ещё 246 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европу потряс новый скандал181
Российские ракетные корабли вышли в Средиземное море159
Власти хотят ввести новые расчеты пенсий582
Раскрыта судьба пенсионных накоплений россиян1075
Гей-парад в Киеве продлился всего 20 минут915
Видео
03:59
Промзоны получат второе рождение
Новости Москвы
02:26
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»
В мире Войска
01:08
«Волшебный кролик» попал на видео
Наука и техника Другое
00:50
Запуск «Искандером» баллистической ракеты попал на видео
Армия Азия
03:20
Цой сделала заявление о «смертельной аварии»
Шоу-бизнес
11:50
Голикова анонсировала «обеление» зарплат
Экономика Личный счет
01:00
Россиян встревожил след в небе
Общество
01:33
«Бок о бок с сирийцами без всяких притеснений»
Ближний Восток Статьи
00:45
Гей-парад в Киеве продлился всего 20 минут
В мире Украина
05:10
Конфликт из-за дачи Баталова вспыхнул с новой силой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение