Столичные гостиницы приготовились к наплыву туристов

Почти 1,5 тысячи московских гостиниц готовы принять гостей ЧМ-2018

Почти 1,5 тысячи гостиниц в Москве прошли классификацию и готовы принять гостей чемпионата мира по футболу и туристов, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы

"Тысяча четыреста пятьдесят три гостиницы в Москве готовы принимать постояльцев. Все гостиницы, принимающие туристов и гостей чемпионата, прошли классификацию и подтвердили качество обслуживания. Ранее количество классифицированных гостиниц составляло 1323 объекта, теперь к ним добавились еще 130", — говорится в сообщении.

Как рассказал порталу руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев , прохождение классификации для гостиниц городов-организаторов чемпионата мира по футболу является обязательной процедурой, начиная с 1 января 2017 года. Работать легально могут только классифицированные отели.

"Всего мы ожидаем приезда порядка 800 тысяч-одного миллиона болельщиков, из которых около 400 тысяч — иностранцы. Помимо любителей футбола, в столицу в эти дни будут приезжать и простые туристы. Классификация нужна, чтобы оценить комфортность каждого отеля по единым федеральным критериям. Гостиницы Москвы сегодня предоставляют достоверную информацию о качестве сервиса и перечне оказываемых услуг", — отметил Гуляев.

Он добавил, что Москомспорт постоянно следит за деятельностью гостиниц, не позволяя им приписывать себе лишние звезды.