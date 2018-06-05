Столица отпразднует день рождения Пушкина

Экскурсии, лекции и спектакль: что подготовили московские музеи ко Дню рождения Пушкина

6 июня, в день рождения великого русского поэта, отмечается международный День русского языка. К этому празднику столичные музеи подготовили уникальные мероприятия. « Москва меняется» и МОСГОРТУР подготовили гид по самым интересным из них.

12:00. ​ Экскурсии в фондохранилище Государственного музея А. С. Пушкина.

Будут доступны три разных экскурсионных маршрута по фондохранилищу, протяжённость каждого — около 45 минут.

Регистрация желающих попасть в святая святых музея начнётся с 10:30 и закончится по мере заполнения мест в группах. Количество мест ограничено — не более 15 человек в группе.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Кстати, для настоящих пушкинофилов Музей А. С. Пушкина подготовил специальную программу. С 10:00 до 18:00 можно будет посетить бесплатно их основные экспозиции, временные выставки, а также мероприятия к 219-й годовщине со дня рождения основоположника русского литературного языка.

2. Лекторий парка «Зарядье». Заповедное посольство (Варварка, домовладение 6)

Предметом разговора со слушателями станет очень личное и эмоциональное отношение Цветаевой к Пушкину с детских лет и до конца жизни, его образ в эссе и стихотворениях Цветаевой разных лет.

Лектор — Наталья Шаинян, филолог, театровед, кандидат искусствоведения, начальник экспозиционно-выставочного отдела Дома-музея Марины Цветаевой в Москве, автор научных статей, театральный критик.

3. Дом-музей Марины Цветаевой (Борисоглебский переулок, д. 6, стр. 1.)

18:00. ​Кураторская экскурсия по выставке «После России . 1922–1939. Лирика и эпос Марины Цветаевой»

На выставке, которая рассказывает о семнадцати годах, проведенных Цветаевой за границей в период между двумя мировыми войнами, представлены все семь прижизненных сборников поэта, вышедших в эмиграции, личные вещи Цветаевой и членов её семьи из коллекции музея и партнеров.

Это первая кураторская экскурсия в рамках выставки, количество мест ограничено. Экскурсию проводит начальник экспозиционно-выставочного отдела музея Наталья Шаинян.

Стоимость участия в экскурсии — 200 руб., для льготных категорий — 100 руб.

11:00. ​Интерактивное музейное занятие для детей «Истории и тайны русского алфавита»

На занятии детей познакомят с историей формирования славянской письменности и грамматики. Ребята не только узнают о значении каждой буквы и о некоторых правилах дореформенной грамматики, но и станут участниками исторического расследования «исчезновения» отдельных букв из русского алфавита. Дети также научатся основам чистописания перьевыми ручками и выполнят задания по каллиграфии в дореволюционных прописях, изданных в 1916 году. Школьники ознакомятся с основной экспозицией музея и узнают о жизни и творчестве писателя Константина Паустовского.

Для групп 5-15 человек.

5. Галерея «Загорье» (Лебедянская ул., д. 24, к. 2)

15:00. ​Лекция и мастер-класс для детей по сказкам А. С. Пушкина

На лекции расскажут о детских годах поэта, проведённых у бабушки в усадьбе Захарово. Дети узнают, «что такое на колодках ходить», что за «царскую игру» Александр Сергеевич уважал, и как он в закидушки, да дзяги играл. Весёлые забавы и игры помогут гостям окунуться в мир русских традиций и диалектов. После лекции состоится акварельный мастер-класс по сказкам Пушкина.

Вход свободный.

15:00. ​Мастер-класс «По следам невиданных зверей»

Сказочное творческое занятие, на котором дети вместе с экскурсоводом вспомнят волшебных героев сказок Пушкина и отправятся в путешествие по залам галереи в поисках сказочных образов русских легенд и сказаний, запечатленных на картинах Ильи Глазунова.

Познакомившись с работами художника, ребята выполняттворческое задание — создадут своё волшебное животное. Для воплощения своих замыслов юные художники-сказочники получат цветной картон, акварельные и гуашевые краски, восковые мелки, цветную бумагу, фольгу, лоскутки парчи и фетра. Фантазировать и воплощать свои идеи можно будет, совмещая разные художественные техники — приёмы коллажа, аппликации, монотипии.

Запись на творческое занятие по телефону

8 (495) 691-93-78 Стоимость участия — 300 руб.

7. Мемориальный музей «Дом Гоголя» (Никитский бульвар, д. 7а)

19:00. ​Спектакль «Думай о Пушкине»

Спектакль студенческого театра «Обыкновенное чудо». Театральная труппа под руководством бессменного режиссёра театра Галины Мишевич включает в себя 20-25 человек, в неё входят студенты, аспиранты, сотрудники и выпускники Высшей школы печати и медиаиндустрии.

В спектакле «Думай о Пушкине» прозвучат поэтические произведения А. С. Пушкина, И. А. Бунина, А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, Б. Ш. Окуджавы, а также музыка П. И. Чайковского.