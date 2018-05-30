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В Подмосковье нашли тысячи километров ничьих дорог
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В Подмосковье нашли тысячи километров ничьих дорог 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Порядка трех тысяч из 3814 дорог, ведущих к садоводческим товариществам (СНТ) Московской области, не имеют собственника. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игоря Трескова.
«3 126 дорог не имеют собственника, то есть, они являются бесхозяйными. (…) Подавляющее большинство дорог к СНТ являются бесхозяйными», — заявил Тресков на заседании правительства Московской области.
По словам министра, всего к подмосковным СНТ ведут 3 814 дорог. Оставшаяся часть подъездов в равных долях принадлежит региону и муниципалитетам.
Общая протяженность бесхозных подъездов к СНТ составляет, по оценке Трескова, порядка трех тысяч километров.
По статистике аналитиков портала «Мир Квартир», на рынке подмосковных дач наблюдается постепенное снижение цен. Так, в 2018 году в летний сезон, который традиционно является периодом максимальных цен на дачи, стоимость домов оказалась ниже показателей осени 2017-го на 1,5 процента. Самые низкие цены на дачи при этом отмечаются в Воскресенском районе Московской области — средняя стоимость домовладения здесь составляет 2,5 миллиона рублей. На втором месте Орехово-Зуевский район, где средняя стоимость объекта на загородном рынке составляет 2,9 миллиона рублей.
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