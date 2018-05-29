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Красную книгу Московской области планируют переиздать к концу года
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Красную книгу Московской области планируют переиздать к концу года 

Агентство «Москва» 21 минуту назад
Переиздание Красной книги Московской области планируется на конец 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.
«Мы (комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию — прим. Агентства «Москва») планируем, что Красная книга Московской области будет переиздана к концу 2018 г.», — сказала депутат.
Ранее она сообщала, что необходимость переиздания Красной книги Подмосковья обусловлена изменениями по категории редкости по лишайникам, сосудистым растениям и млекопитающим рукокрылым животным.
В марте в министерстве экологии и природопользования региона сообщили, что в новую редакцию Красной книги Московской области включили более 670 видов растений и животных.
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