Красную книгу Московской области планируют переиздать к концу года

Переиздание Красной книги Московской области планируется на конец 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

«Мы (комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию — прим. Агентства «Москва» ) планируем, что Красная книга Московской области будет переиздана к концу 2018 г.», — сказала депутат.

Ранее она сообщала, что необходимость переиздания Красной книги Подмосковья обусловлена изменениями по категории редкости по лишайникам, сосудистым растениям и млекопитающим рукокрылым животным.

В марте в министерстве экологии и природопользования региона сообщили, что в новую редакцию Красной книги Московской области включили более 670 видов растений и животных.