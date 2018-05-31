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Воронежский зоопарк приглашает отметить Международный день защиты детей
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Воронежский зоопарк приглашает отметить Международный день защиты детей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Воронежский зоопарк приглашает юных гостей отметить Международный день защиты детей, сообщили в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов и экологии.
Праздничный концерт начнется в 11:00 1 июня на летней эстраде зоопарка. В этот день наградят победителей областного конкурса «Юные сказочники», в котором приняли участие школьники со всего региона. Далее праздничную программу продолжит концерт детских творческих коллективов ЦРТДиЮ « Радуга». В парке зоопарка будут работать выставки-продажи, аттракционы, интерактивные площадки. Школьников ждут познавательные экскурсии по выставке зоопарка.
А 2 июня детский праздник отметят на территории зоопитомника «Червленый Яр». Детей ждут игры, конкурсы, викторины с аниматорами, мастер-классы, призы и подарки.
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