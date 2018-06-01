Международный день защиты детей

1 июня отмечается Международный день защиты детей (International Children's Day). День учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые он отмечался в 1950 году.

Организация Объединенных Наций (ООН) поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вошли статьи, призывающие родителей, государственные органы, местные власти и правительства, неправительственные организации признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению. Декларация носила лишь рекомендательный характер и не имела обязательной силы.

20 ноября 1989 года ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, которую подписала 61 страна. 13 июля 1990 года конвенция была ратифицирована в СССР.

Права детей в России защищает Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 года. Закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией РФ, в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка. Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.

В 2007 году был введен материнский капитал — мера поддержки семей, в которых родился второй и последующий ребенок. Использовать средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида.

Размер выплат неоднократно индексировался, в настоящее время он составляет более 453 тысяч рублей.

По указу президента в России в 2009 году в целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка был учрежден институт уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.

С 2010 по 2015 год наблюдался естественный прирост населения. Суммарный коэффициент рождаемости повысился с 1,56 до 1,77. С 2015 года начался спад рождаемости. В 2016 году коэффициент составил 1,76, а в 2017 — 1,62.

В России становится все больше семей, где воспитывается приемный ребенок или сразу несколько таких детей. Согласно статистике, количество детей в детских домах в период с 2012 по 2016 год сократилось вдвое.

Число приемных детей в России в 2015 году составляло 71,3%, а в 2016 году увеличилось до 87,1%.

В 2017 году в День защиты детей в Москве в парках, на улицах в центре города и в столичных театрах прошло множество разных мероприятий. Городские парки подготовили разнообразные программы, в которые вошли концерты, мастер-классы, шоу и фестивали.