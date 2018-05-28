Внутриквартальные библиотеки модернизируют по программе «Московские библиоцентры»

Сегодня, 28 мая, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии столичной сети внутриквартальных библиотек и объявил о решении реализовать новую программу «Московские библиоцентры». Об этом глава города заявил в ходе встречи с сотрудниками государственных публичных библиотек, прошедшей в Государственном музее А. Пушкина, сообщили в пресс-службе мэра столицы.

«Начиная с 2010 года в Москве реализуется пилотный проект создания на базе библиотек современных интеллектуальных центров, цель которого — сделать библиотеки более открытыми для города и горожан, превратить их в пространства, сочетающие в себе функции библиотеки, культурного центра и городской гостиной», — отмечается в материале.

На данный момент модернизация столичных библиотек прошла. «Программа „Московские библиоцентры“ нацелена на комплексное развитие библиотек: ремонт зданий и создание общественных культурных пространств шаговой доступности для москвичей», — подчеркнули в столичной администрации

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