В Капотне высадили более 20 деревьев 

В Капотне прошли работы в рамках восстановительной посадки после урагана 2017 года и программы «Миллион деревьев».
В районе появилось более 20 новых деревьев и 100 кустарников. Такие цифры привел первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Олег Матвеев.
Он добавил, что работы прошли по 13 адресам. Посадки проводились Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы с привлечением общественности и волонтеров. (то)