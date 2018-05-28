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В Капотне высадили более 20 деревьев
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В Капотне высадили более 20 деревьев 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: Управа района Текстильщики
В Капотне прошли работы в рамках восстановительной посадки после урагана 2017 года и программы «Миллион деревьев».
В районе появилось более 20 новых деревьев и 100 кустарников. Такие цифры привел первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Олег Матвеев.
Он добавил, что работы прошли по 13 адресам. Посадки проводились Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы с привлечением общественности и волонтеров. (то)
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