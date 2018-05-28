В Капотне высадили более 20 деревьев

В Капотне прошли работы в рамках восстановительной посадки после урагана 2017 года и программы «Миллион деревьев».

В районе появилось более 20 новых деревьев и 100 кустарников. Такие цифры привел первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Олег Матвеев