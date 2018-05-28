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Собянин озвучил планы развития внутриквартальных библиотек столицы
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Собянин озвучил планы развития внутриквартальных библиотек столицы 

Национальная Служба Новостей 28 мая 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Мэр Москвы рассказал о развитии столичной сети внутриквартальных библиотек и объявил о решении реализовать новую программу «Московские библиоцентры». Как сообщает пресс-службе мэра и правительства столицы, об этом градоначальник заявил во время встречи с сотрудниками государственных публичных библиотек. Она состоялась в Государственном музее А. Пушкина.
Отмечается, что программа «Московские библиоцентры» должна повлиять на комплексное развитие библиотек. В частности, подразумевается ремонт зданий, а также создание для москвичей общественных культурных пространств шаговой доступности. Такие новые библиотеки будут иметь доступ к электронным ресурсам, современный компьютерный зал, книжное кафе, детскую развивающую зону, а также аудитории, в которых могут проходить выставки, лекции и мастер-классы.
Добавим, в настоящий момент по стандарту «Московских библиоцентров» в российской столице проведена комплексная модернизация пяти библиотек.
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