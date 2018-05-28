Сильные порывы ветра в 12 метров в секунду зафиксировали в Москве

Днем в понедельник в столице порывы ветра усилились до 12 метров в секунду, температура в городе составляет 15-18 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Зеленограде ясно, температура воздуха 16-17 градусов, на территории новой Москвы ясно, температура воздуха 17-19 градусов, местами порывы северного ветра до 12 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В других округах Москвы воздух прогрелся до 15-18 градусов.

Ранее синоптики предупредили о штормовых порывах ветра в 22 метра в секунду в середине недели в Московском регионе.