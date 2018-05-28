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Сильные порывы ветра в 12 метров в секунду зафиксировали в Москве
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Сильные порывы ветра в 12 метров в секунду зафиксировали в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Днем в понедельник в столице порывы ветра усилились до 12 метров в секунду, температура в городе составляет 15-18 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
«В Зеленограде ясно, температура воздуха 16-17 градусов, на территории новой Москвы ясно, температура воздуха 17-19 градусов, местами порывы северного ветра до 12 метров в секунду», — говорится в сообщении.
В других округах Москвы воздух прогрелся до 15-18 градусов.
Ранее синоптики предупредили о штормовых порывах ветра в 22 метра в секунду в середине недели в Московском регионе.
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