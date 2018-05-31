Скорая помощь в Подмосковье в День защиты детей перейдет в усиленный режим

"Бригады будут нести дежурство в местах проведения праздничных мероприятий, чтобы при необходимости оперативно оказать участникам празднования медицинскую помощь", — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков , слова которого приводятся в сообщении.

По словам первого зампреда правительства области Ольги Забраловой, в Международный день защиты детей в 40 подмосковных парках культуры и отдыха пройдет более 70 мероприятий.

"Посетителей ждут конкурсы рисунков на асфальте, танцевальные фестивали, интерактивные программы, спектакли, концерты, тематические мастер-классы. Ожидается, что праздничные мероприятия посетят более 100 тысяч человек", — цитирует пресс-служба Забралову.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Он был учрежден в ноябре 1949 года в Париже Международной демократической федерацией женщин.