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Скорая помощь в Подмосковье в День защиты детей перейдет в усиленный режим
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Скорая помощь в Подмосковье в День защиты детей перейдет в усиленный режим 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Служба скорой помощи в Московской области будет переведена на усиленный режим работы 1 июня в Международный день защиты детей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
"Бригады будут нести дежурство в местах проведения праздничных мероприятий, чтобы при необходимости оперативно оказать участникам празднования медицинскую помощь", — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого приводятся в сообщении.
По словам первого зампреда правительства области Ольги Забраловой, в Международный день защиты детей в 40 подмосковных парках культуры и отдыха пройдет более 70 мероприятий.
"Посетителей ждут конкурсы рисунков на асфальте, танцевальные фестивали, интерактивные программы, спектакли, концерты, тематические мастер-классы. Ожидается, что праздничные мероприятия посетят более 100 тысяч человек", — цитирует пресс-служба Забралову.
Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Он был учрежден в ноябре 1949 года в Париже Международной демократической федерацией женщин.
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