Шесть деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, сообщил источник

МОСКВА , 30 мая — РИА Новости . Шесть деревьев упали под воздействием сильного ветра в разных районах Москвы, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось о падении дерева на провода контактной сети трамвайной линии по адресу: набережная Академика Туполева, дом 3. Движение трамваев из-за ЧП было приостановлено.

"Поступили заявки о падении шести деревьев в разных районах Москвы. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.