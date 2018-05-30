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Шесть деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, сообщил источник
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Ураган разносит Москву. Есть пострадавшие
Ураган разносит Москву. Есть пострадавшие

Шесть деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Шесть деревьев упали под воздействием сильного ветра в разных районах Москвы, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
Ранее сообщалось о падении дерева на провода контактной сети трамвайной линии по адресу: набережная Академика Туполева, дом 3. Движение трамваев из-за ЧП было приостановлено.
"Поступили заявки о падении шести деревьев в разных районах Москвы. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
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