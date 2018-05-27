МЦК и пригородный транспорт станут единой системой к концу лета

10 тысяч пассажиров в час и 30 минут сэкономленного времени. В Нижегородском районе Москвы завершается строительство нового транспортного узла, который разгрузит Курский вокзал и сразу несколько станций метро. К концу лета МЦК и пригородный транспорт станут единой городской системой, а десятки районов столицы — доступнее.

Пока электрички проезжают здесь без остановок — железнодорожная платформа "Новохохловская" Курского направления почти готова. Над путями уже появился каркас будущего перехода.

Новая станция будет фактически примыкать к одноименной платформе Московского центрального кольца. На переход пассажирам понадобится не больше трех минут. Плюс альтернативный маршрут в центр.

На время строительства движение поездов не останавливалось. Рабочие умудрялись монтировать переход в короткие временные промежутки между электричками.

"Окно здесь очень небольшое, порядка 1 часа 10 минут, и кропотливую работу провели мобильно", — рассказал Алексей Михайленко, начальник участка компании-подрядчика.

Рижское направление, платформа "Лениградская" — она станет единым пересадочным пунктом со станцией "Стрешнево". Здесь возведут два комфортных пешеходных перехода через пути. Сейчас люди пользуются старым мостом. Чтобы добраться от электрички до "Ласточки", пассажиры тратят около 20 минут.

На Савеловском направлении перемены ждут станцию "Окружная". Сейчас на пересадку здесь уходит 10 минут, после строительства станции это время сократится до 1,5 минуты.

Интеграция Московского центрального кольца в транспортную систему Москвы проходит по всем радиальным направлениям движения электричек. Например, платформу "Северянин" пододвинут на 350 метров к станции МЦК "Ростокино". У станции "Верхние котлы" появится платформа "Варшавская". Остановку "Карачарово", это Горьковское направление, тоже построят прямо у станции МЦК "Нижегородская".

Эти пересадочные узлы почти в буквальном смысле пробивают дорогу для другого проекта — Московских центральных диаметров. Поезда, которые раньше упирались в вокзалы, теперь будут проноситься через всю Москву. Подобной сетью в Берлине пользуются миллионы людей.

"МЦК начинает работать так, как сегодня, а как мощный пересадочный контур по отношению к радиальным железнодорожным линиям", — отметил Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики".

В итоге Новая Москва и Подмосковье станут ближе. Это скоро оценят и жители "Рассказовки" -здесь уже почти готова самая отдаленная станция метро, 7 километров от МКАД. А вокруг нее вырастет очередной транспортный узел.

Московское центральное кольцо в транспортную систему столицы окончательно впишется уже в августе этого года — к этому времени строители завершат возведение новых платформ на всех направлениях.