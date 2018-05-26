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Москва будет вкладывать в решение мусорной проблемы по три млрд рублей в год
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Москва будет вкладывать в решение мусорной проблемы по три млрд рублей в год 

BFM.RU 4 часа назад
Москва ежегодно будет выделять три млрд рублей на рекультивацию подмосковных мусорных полигонов, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «РБК».
Он считает, что объем отходов, который вывозится из города в другие регионы, должен уменьшаться. Должен быть раздельный сбор мусора, эффективная сортировка и рекультивация тех свалок, которые находятся в Московской области. Собянин отметил, что проблема утилизации мусора в столичном регионе назревала годами, поэтому ее надо решать «очень серьезными и даже радикальными мерами». Мэр рассчитывает на улучшение ситуации в течение одного — максимум двух лет.
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