Москва будет вкладывать в решение мусорной проблемы по три млрд рублей в год 

Москва ежегодно будет выделять три млрд рублей на рекультивацию подмосковных мусорных полигонов, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «РБК».
Он считает, что объем отходов, который вывозится из города в другие регионы, должен уменьшаться. Должен быть раздельный сбор мусора, эффективная сортировка и рекультивация тех свалок, которые находятся в Московской области. Собянин отметил, что проблема утилизации мусора в столичном регионе назревала годами, поэтому ее надо решать «очень серьезными и даже радикальными мерами». Мэр рассчитывает на улучшение ситуации в течение одного — максимум двух лет.