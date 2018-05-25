Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве на 26 мая из-за высокой вероятности пожаров

МОСКВА , 25 мая. / ТАСС /. Оранжевый уровень опасности в связи с погодой объявлен на субботу 26 мая в Москве и области. Имеется вероятность возникновения пожаров в регионе, сообщается в пятницу на сайте Гидрометцентра РФ.

"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении. По данным метеорологов, на территории региона ожидается высокая пожароопасность.

В Москве в субботу ожидается сухая и теплая погода. Днем температура воздуха в столице составит от 18 до 20 градусов тепла. Синоптики также прогнозируют слабый ветер.