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Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве на 26 мая из-за высокой вероятности пожаров
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве на 26 мая из-за высокой вероятности пожаров 

ТАСС 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Оранжевый уровень опасности в связи с погодой объявлен на субботу 26 мая в Москве и области. Имеется вероятность возникновения пожаров в регионе, сообщается в пятницу на сайте Гидрометцентра РФ.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении. По данным метеорологов, на территории региона ожидается высокая пожароопасность.
В Москве в субботу ожидается сухая и теплая погода. Днем температура воздуха в столице составит от 18 до 20 градусов тепла. Синоптики также прогнозируют слабый ветер.
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