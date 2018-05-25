В Москве «припарковали» корабль Хана Соло 

В Москве появилось 3D-изображение космического корабля Хана Соло в натуральную величину. Граффити создали к премьере фильма «Соло: Звездные Войны. Истории» на крыше ТЦ «Авиапарк», сообщается в релизе организаторов.
Гигантское граффити создавала команда из пяти художников в течение шести дней. Им понадобилось более 150 литров краски. Изображение заняло площадь в 587 квадратных метров.
Корабль «Сокол Тысячелетия» — один из самых знаменитых в киноэпопее о Звездных войнах. Хан Соло выиграл его в карточной игре и не расставался с ним на протяжении всех фильмов.
Картина «Соло. Звездные войны: Истории» является спин-оффом оригинальной саги и рассказывает о молодости контрабандиста Хана Соло. В ленте покажут его приключения с напарником Чубаккой, который, судя по трейлеру, окажется на грани смерти. Главную роль исполнил Олден Эренрайк. В фильме также снялись Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк и Дональд Гловер. Фильм вышел на российские экраны 24 мая.