В Москве «припарковали» корабль Хана Соло

Москве появилось 3D-изображение космического корабля Хана Соло в натуральную величину. Граффити создали к премьере фильма «Соло: Звездные Войны. Истории» на крыше ТЦ «Авиапарк», сообщается в релизе организаторов.

Гигантское граффити создавала команда из пяти художников в течение шести дней. Им понадобилось более 150 литров краски. Изображение заняло площадь в 587 квадратных метров.

Корабль «Сокол Тысячелетия» — один из самых знаменитых в киноэпопее о Звездных войнах. Хан Соло выиграл его в карточной игре и не расставался с ним на протяжении всех фильмов.