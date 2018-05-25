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В Москве появится новый вид транспорта
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В Москве появится новый вид общественного транспорта 

Мослента 45 минут назад
Фото: ТАСС
В качестве нового вида общественного транспорта в Москве могут использовать канатную дорогу, которая должна связать станции метро «Сходненская» и «Речной вокзал». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, передает «Интерфакс».
Предполагается, что ее можно будет начать использовать через три года. «Предполагаемый объем инвестиций в строительство нового транспортного объекта — около 4 миллиардов рублей. После запуска канатная дорога будет принадлежать городу на праве собственности. Инвестор сможет эксплуатировать ее в течение 22 лет», — рассказала она.
По словам Сергуниной, канатная дорогая соединит два района, разделенные Химкинским водохранилищем, и сократит время поездки с 45 минут до семи. По прогнозам, ежедневно ей смогут использовать до 19 тысяч человек.
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