В Москве появится новый вид транспорта

В Москве появится новый вид общественного транспорта

В качестве нового вида общественного транспорта в Москве могут использовать канатную дорогу, которая должна связать станции метро «Сходненская» и «Речной вокзал». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, передает «Интерфакс».

Предполагается, что ее можно будет начать использовать через три года. «Предполагаемый объем инвестиций в строительство нового транспортного объекта — около 4 миллиардов рублей. После запуска канатная дорога будет принадлежать городу на праве собственности. Инвестор сможет эксплуатировать ее в течение 22 лет», — рассказала она.

По словам Сергуниной, канатная дорогая соединит два района, разделенные Химкинским водохранилищем, и сократит время поездки с 45 минут до семи. По прогнозам, ежедневно ей смогут использовать до 19 тысяч человек.