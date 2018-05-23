В прошлом году в столице установили более 8 000 камер

За 2017 год столичные власти установили порядка 8 700 камер видеонаблюдения. Почти 4 тыс. камер было смонтировано в поликлиниках, более 3 тыс. — на подъездах жилых домов.

Напомним, что все камеры подключены к ЕЦХД (единому центру хранения и обработки данных) ДИТ Москвы

«На благоустроенных улицах в центре столицы в прошлом году установили более 1,2 тыс. камер высокого разрешения. Более 160 новых камер смонтировали во дворах жилых домов. Они помогут городским службам следить за качеством уборки территории. Кроме того, в целях безопасности около 250 камер установили на столичных стройплощадках. Ещё 210 камер появились в образовательных организациях столицы», — рассказали в отделе городского видеонаблюдения Департамента информационных технологий Москвы.

Городская система видеонаблюдения насчитывает более 160 тысяч камер. Камеры видеонаблюдения устанавливаются как на подъездах, так и во дворах, в местах массового скопления людей, в образовательных организациях, на ярмарках выходного дня и объектах торговли и услуг и так далее.