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В прошлом году в столице установили более 8 000 камер
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В прошлом году в столице установили более 8 000 камер 

Open.gov.ru 2 часа назад
Фото: Open.gov.ru
За 2017 год столичные власти установили порядка 8 700 камер видеонаблюдения. Почти 4 тыс. камер было смонтировано в поликлиниках, более 3 тыс. — на подъездах жилых домов.
Напомним, что все камеры подключены к ЕЦХД (единому центру хранения и обработки данных) ДИТ Москвы.
«На благоустроенных улицах в центре столицы в прошлом году установили более 1,2 тыс. камер высокого разрешения. Более 160 новых камер смонтировали во дворах жилых домов. Они помогут городским службам следить за качеством уборки территории. Кроме того, в целях безопасности около 250 камер установили на столичных стройплощадках. Ещё 210 камер появились в образовательных организациях столицы», — рассказали в отделе городского видеонаблюдения Департамента информационных технологий Москвы.
Городская система видеонаблюдения насчитывает более 160 тысяч камер. Камеры видеонаблюдения устанавливаются как на подъездах, так и во дворах, в местах массового скопления людей, в образовательных организациях, на ярмарках выходного дня и объектах торговли и услуг и так далее.
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