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В Северном Тушине пройдет детский фестиваль здоровья и безопасности
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В Северном Тушине пройдет детский фестиваль здоровья и безопасности 

Префектура СЗАО города Москвы 21 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В районе Северное Тушине пройдёт третий московский фестиваль «Здоровье и безопасность детей». Праздник состоится 1 июня в 12.00 на территории ГКБ им. З. А. Башляевой на улице Героев Панфиловцев, 28.
В программе — концерт с участием звёзд эстрады и детских творческих коллективов, байк-шоу мотоклуба «Ночные волки», выставки
пожарно-спасательной техники и «Научись спасать жизнь».
В павильоне «Здоровье» можно будет получить консультацию врачей-специалистов. Также будут работать Школа для родителей, павильоны детского творчества и мастерства, аттракционы и аквагрим. Для детей будет организовано горячее питание, напитки и мороженое.
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