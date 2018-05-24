В Северном Тушине пройдет детский фестиваль здоровья и безопасности

В районе Северное Тушине пройдёт третий московский фестиваль «Здоровье и безопасность детей». Праздник состоится 1 июня в 12.00 на территории ГКБ им. З. А. Башляевой на улице Героев Панфиловцев, 28.

В программе — концерт с участием звёзд эстрады и детских творческих коллективов, байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» , выставки

пожарно-спасательной техники и «Научись спасать жизнь».

В павильоне «Здоровье» можно будет получить консультацию врачей-специалистов. Также будут работать Школа для родителей, павильоны детского творчества и мастерства, аттракционы и аквагрим. Для детей будет организовано горячее питание, напитки и мороженое.