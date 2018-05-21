В Москве состоится бразильский карнавал

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Бразильский карнавал под звуки барабанов пройдет в Измайловском парке 27 мая 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Бразильское карнавальное шествие с участием барабанного оркестра пройдет в Измайловском парке в это воскресенье, 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
«27 мая в Измайловском парке феерическое карнавальное шествие, как в Рио-де-Жанейро, пройдет по аллее Большого круга, а вечером состоится большой концерт бразильских ритмов, музыки, песен и танцев. Тема карнавала в этом году — футбол, это найдет отражение в костюмах участников шествия, а также в музыкальном репертуаре карнавала», — говорится в сообщении.
Карнавал стартует в 16:00 от Большого колеса обозрения. По окончании шествия пройдет концерт на центральной эстраде.
Карнавал пройдет в рамках Московского самба фестиваля, на который съезжаются барабанщики и танцоры из регионов России и стран бывшего СССР, а также гости из Европы и Бразилии. Фестиваль организует московская студия бразильских и этнических барабанов «Samba Real» при поддержке посольства Бразилии в России.
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