В Москве состоится бразильский карнавал

Бразильский карнавал под звуки барабанов пройдет в Измайловском парке 27 мая

Бразильское карнавальное шествие с участием барабанного оркестра пройдет в Измайловском парке в это воскресенье, 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

«27 мая в Измайловском парке феерическое карнавальное шествие, как в Рио-де-Жанейро, пройдет по аллее Большого круга, а вечером состоится большой концерт бразильских ритмов, музыки, песен и танцев. Тема карнавала в этом году — футбол, это найдет отражение в костюмах участников шествия, а также в музыкальном репертуаре карнавала», — говорится в сообщении.

Карнавал стартует в 16:00 от Большого колеса обозрения. По окончании шествия пройдет концерт на центральной эстраде.