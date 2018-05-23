Ещё
Ежегодная выставка сирени пройдет в «Аптекарском огороде»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ежегодная выставка сирени пройдет в «Аптекарском огороде» 25-26 мая 

Агентство «Москва» 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Ежегодная выставка сирени пройдет в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 25-26 мая. Об этом сообщила пресс-секретать сада Ольга Архипова.
«25 и 26 мая, в рамках Весеннего фестиваля цветов и одновременно с выставками рододендронов и карликовых ирисов, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет ежегодная выставка сирени. В 2018 г. сирень зацвела необыкновенно рано, чтобы успеть к 18 мая — дню рождения легендарного советского селекционера-самоучки, создателя нескольких сотен сортов сирени Леонида Колесникова. Гостям представят сортовую сирень отечественной и зарубежной селекции из частных коллекций членов секции «Сирень» клуба «Цветоводы Москвы». Посетители смогут увидеть по-настоящему редкие сорта сирени, так как частные коллекции зачастую индивидуальны и неповторимы», — сказала О. Архипова. В свою очередь директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм сообщил, что на выставке можно будет увидеть знаменитые сорта сирени, такие как «Красавица Москвы». Он отметил, что многие посетители «Аптекарского огорода» с нетерпением ждут конца мая, чтобы вновь увидеть цветущую сортовую сирень в срезке, бережно выращенную постоянными участниками выставок и известными коллекционерами сирени.
«Это уникальная возможность увидеть знаменитые сорта вроде «Красавицы Москвы» и сеянцы, которые проходят многолетние испытания, прежде чем получить статус сорта. Гости познакомятся с новинками современной селекции и такими сортами, как «Федерико Гарсиа Лорка», «Михайло Ломоносов», «Вечерняя Москва», «Татьяна Полякова» и многими другими. На выставке можно будет не только полюбоваться сиренью, но и узнать о ее сортовых особенностях. Мы представим около 140 экспонатов в белоснежной, пурпурной, голубой и розовой цветовой гамме. При благоприятных погодных условиях выставка продлится», — заключил он.
Агентство «Москва»: последние новости
Дни открытых дверей пройдут в московских больницах в июне Хрен расцвел в «Аптекарском огороде» Согласован проект строительства жилого 17-этажного дома в районе Некрасовка
Комментарии  Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина без ВДВ, подробности трагедии на Кубани и другие события дня11
Скрипаль дала первое после отравления интервью183
Госсекретарь США пригрозил России157
Боевики ДНР остановили наступление ВСУ621
Россию обязали выплатить 2 млрд евро43
Видео
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
00:33
Мигрантам усложнят жизнь
Экономика Личный счет
03:11
В Booking.com ответили на угрозу блокировки
Компании Личный счет
00:32
Строитель дурачился на кране и пожалел
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение