Ежегодная выставка сирени пройдет в «Аптекарском огороде»

Ежегодная выставка сирени пройдет в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 25-26 мая. Об этом сообщила пресс-секретать сада Ольга Архипова.
«25 и 26 мая, в рамках Весеннего фестиваля цветов и одновременно с выставками рододендронов и карликовых ирисов, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет ежегодная выставка сирени. В 2018 г. сирень зацвела необыкновенно рано, чтобы успеть к 18 мая — дню рождения легендарного советского селекционера-самоучки, создателя нескольких сотен сортов сирени Леонида Колесникова. Гостям представят сортовую сирень отечественной и зарубежной селекции из частных коллекций членов секции «Сирень» клуба «Цветоводы Москвы». Посетители смогут увидеть по-настоящему редкие сорта сирени, так как частные коллекции зачастую индивидуальны и неповторимы», — сказала О. Архипова. В свою очередь директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм сообщил, что на выставке можно будет увидеть знаменитые сорта сирени, такие как «Красавица Москвы». Он отметил, что многие посетители «Аптекарского огорода» с нетерпением ждут конца мая, чтобы вновь увидеть цветущую сортовую сирень в срезке, бережно выращенную постоянными участниками выставок и известными коллекционерами сирени.
«Это уникальная возможность увидеть знаменитые сорта вроде «Красавицы Москвы» и сеянцы, которые проходят многолетние испытания, прежде чем получить статус сорта. Гости познакомятся с новинками современной селекции и такими сортами, как «Федерико Гарсиа Лорка», «Михайло Ломоносов», «Вечерняя Москва», «Татьяна Полякова» и многими другими. На выставке можно будет не только полюбоваться сиренью, но и узнать о ее сортовых особенностях. Мы представим около 140 экспонатов в белоснежной, пурпурной, голубой и розовой цветовой гамме. При благоприятных погодных условиях выставка продлится», — заключил он.