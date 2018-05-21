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На неделе жителей области ждет переменчивая погода: жара сменится похолоданием
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На неделе жителей области ждет переменчивая погода: жара сменится похолоданием 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
По данным Gismeteo, сегодня в Кирове ожидается температура от +3 градусов ночью до +16 днем и ветер с максимальной скоростью 8 м/с.
Во вторник значительно потеплеет: температура составит от +8 до +23 градусов. Скорость ветра — 11 м/с. Этот день будет самым солнечным на неделе.
В среду начнутся дожди, ожидается температура от +12 до +23 градусов и ветер со скоростью 11 м/с.
Четверг также будет пасмурным и дождливым. Температура составит от +11 до +18 градусов, скорость ветра — 13 м/с.
В пятницу ожидается температура от +7 до +10 градусов, переменная облачность и ветер со скоростью 14 м/с. Этот день тоже не обойдется без дождей.
В субботу температура составит от +4 до +11 градусов, скорость ветра — 4-14 м/с. В воскресенье синоптики обещают температуру от +4 до +16 градусов и ветер со скоростью 15 м/с.
Фото — photosight.ru
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