На неделе жителей области ждет переменчивая погода: жара сменится похолоданием

По данным Gismeteo, сегодня в Кирове ожидается температура от +3 градусов ночью до +16 днем и ветер с максимальной скоростью 8 м/с.

Во вторник значительно потеплеет: температура составит от +8 до +23 градусов. Скорость ветра — 11 м/с. Этот день будет самым солнечным на неделе.

В среду начнутся дожди, ожидается температура от +12 до +23 градусов и ветер со скоростью 11 м/с.

Четверг также будет пасмурным и дождливым. Температура составит от +11 до +18 градусов, скорость ветра — 13 м/с.

В пятницу ожидается температура от +7 до +10 градусов, переменная облачность и ветер со скоростью 14 м/с. Этот день тоже не обойдется без дождей.

В субботу температура составит от +4 до +11 градусов, скорость ветра — 4-14 м/с. В воскресенье синоптики обещают температуру от +4 до +16 градусов и ветер со скоростью 15 м/с.

Фото — photosight.ru