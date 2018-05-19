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На каждый метр Москвы прольётся ведро дождя
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На каждый метр Москвы прольётся ведро дождя 

News.ru 30 минут назад
Фото: News.ru
На Москву обрушится по ведру дождя на каждый квадратный метр. Это не преувеличение: до конца субботы в столице выпадет ещё 10 миллиметров осадков, что эквивалентно ведру воды на метр.
Таким образом, 19 мая Москву ожидает 1/5 месячной нормы дождей, передаёт центр погоды «Фобос». Виной всему стали многослойные облака, которые принесли в столицу обложные сильные осадки.
Температура воздуха тоже понизится: в Москве весь день будет от плюс 18 до 20 градусов, а по области 16-20.
При этом дует западный и северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.
Влажность воздуха находится на уровне 84%.
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