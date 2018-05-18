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Прибывших в Екатеринбург на поезде будут досматривать
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Прибывших в Екатеринбург на поезде будут досматривать 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
С 22 мая 2018 года будут ужесточены правила доступа на железнодорожный вокзал Екатеринбурга. С этого дня прибывшим в уральскую столицу на поездах и электричках пассажирам для того, чтобы попасть в здание, придется пройти входной контроль, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СвЖД.
Пока что контроль на вход в здание проходят только со стороны города — в досмотровых павильонах на привокзальной площади и в западном крыле. Новые досмотровые зоны будут размещены при входе на вокзал из двух подземных тоннелей. Будут также предусмотрены выходы в город с платформ напрямую — на улицу Вокзальную (к станции метро «Уральская») и привокзальную площадь (к остановкам общественного транспорта). На них досмотр прибывших пассажиров вестись не будет.
Контроль будет осуществляться не только в период проведения чемпионата мира по футболу, но и после его завершения.
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